The Lords of the Fallen: un soulslike in UE5 a metà tra sequel e reboot

Dopo una lunga attesa, CI Games ha finalmente mostrato il primo trailer ufficiale di The Lords of the Fallen: scopriamo i primi dettagli sul nuovo soulslike dark fantasy che si pone a metà tra sequel e reboot della serie.

Sebbene il gameplay di The Lords of the Fallen rimanga attualmente celato nel mistero, quello mostrato durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022 è stato indubbiamente un trailer in grado di suscitare la curiosità dei giocatori, ed in particolar modo gli amanti dei soulslike. Esattamente come accaduto con il capostipite della serie, anche in questo seguito intraprenderemo un tortuoso viaggio in un universo di gioco ostile e dalle tinte dark fantasy. Gli sviluppatori di Hexworks (uno studio interno di CI Games) promettono un mondo interconnesso e vasto cinque volte tanto quello del capitolo originale. Il titolo prenderà forma grazie all'Unreal Engine 5, e sbarcherà su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso del 2023.

Dopo anni di dubbi e incertezze, sembrerebbe che CI Games abbia finalmente imboccato un sentiero ben preciso con The Lords of the Fallen, con una direzione artistica che punta decisamente su toni più oscuri del predecessore. In attesa di ulteriori novità, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Lords of the Fallen per ulteriori approfondimenti sul nuovo action-RPG di CI Games.