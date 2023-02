The Lords of the Fallen su Unreal Engine 5: i brutali scontri con i boss nella nuova clip

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione delle nuove immagini di The Lords of the Fallen, i ragazzi di Hexworks ci reimmergono nelle atmosfere a tinte oscure del loro action GDR per mostrarci una clip incentrata sugli scontri con i boss.

La clip condivisa dalla software house interna a CI Games ci catapulta ancora una volta nel mondo interconnesso di oscurità e caos di The Lords of the Fallen per offrirci un piccolo assaggio del terrore che attende tutti gli appassionati del genere.

Sviluppata su Unreal Engine 5, la nuova avventura dark fantasy promette infatti di proiettarci in una dimensione cinque volte più grande del gioco originario, con biomi e dungeon infestati da creature, cavalieri non-morti e boss in grado di abbatterci con un sol colpo. Il nostro compito sarà quello di fronteggiare queste schiere di mostri per evitare che il dio demoniaco Adyr semini morte e distruzione nel regno dei vivi.

Per riuscire in questa impresa dovremo potenziare e customizzare ogni arma, abilità ed equipaggiamento per sfruttare al meglio l'esperienza acquisita nelle battaglie più cruente e nell'esplorazione delle regioni più pericolose.

In attesa di conoscere la data di lancio del nuovo GDR a tinte souslike di CI games su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro approfondimento su The Lords of the Fallen, il dark fantasy tra sequel e reboot.