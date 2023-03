The Lords of the Fallen in video: grafica da urlo nella tech demo su Unreal Engine 5

L'evento State of Unreal sul futuro di Unreal Engine 5 fa da sfondo all'ultimo, straordinario filmato dimostrativo di The Lords of the Fallen confezionato dal team Hexworks.

Il Technical Showcase di The Lords of the Fallen mostra l'incredibile comparto grafico della nuova avventura open world di CI Games. Le sequenze in-engine ammirate nel corso dello State of Unreal ci immergono nelle atmosfere di quest'opera fantasy che, come spiegato dagli stessi studi Hexworks, proverà a ridefinire i canoni del genere evolvendo l'esperienza soulslike e ruolistica offerta da kolossal come Elden Ring.

Il nuovo filmato dimostrativo ci permette di apprezzare anche il lavoro che gli sviluppatori stanno portando avanti nel sistema di customizzazione del personaggio, con tanti parametri da configurare per creare il proprio alter-ego ideale. Non mancano poi i riferimenti di CI Games a Lumen e Nanite, i due middleware integrati nell'editor di Unreal Engine 5 che consentono ai designer di realizzare mondi virtuali incredibilmente ampi, con modelli poligonali estremamente dettagliati e un'illuminazione dinamica ai limiti del fotorealismo.

Date perciò un'occhiata al nuovo video The Lords of the Fallen e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate della tech demo dell'action soulslike di Hexworks in sviluppo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.