The Lords of the Ring Gollum tra i 40 giochi al Future Game Show: presto il gameplay!

La prossima settimana videoludica accoglierà il ritorno dell'appuntamento con il Future Games Show, per una diretta streaming che vedrà protagonisti oltre 40 giochi.

L'appuntamento promosso dalla redazione di Games Radar offrirà spazio sia a grandi produzioni sia a piccoli team indipendenti. Come già annunciato, il pre-show del Future Games Show sarà condotto da Daedalic Entertainment, che ha finalmente confermato il programma dell'evento. Con uno spazio di circa 15 minuti, quest'ultimo si preannuncia come un interessante antipasto, che vedrà presentato il primo gameplay di The Lord of the Rings: Gollum.



Atteso nel 2022 in seguito ad un rinvio, il gioco ambientato nell'universo de Il Signore degli Anelli non sarà l'unico ospite del pre-show. Quest'ultimo accoglierà infatti ben sette giochi a firma di Daedalic Entertainment, in arrivo nel prossimo futuro. Tra questi ultimi, saranno presenti all'appello anche i già annunciati Hidden Deep e Glitchpunk, per una ricca panoramica delle attività del publisher.

Ricordiamo che il Future Games Show: Sping Showacase è fissato per giovedì 25 marzo. La diretta includerà nuovi annunci, trailer inediti, gameplay, interventi degli sviluppatori e presentazioni di Demo, il tutto per un appuntamento della durata di circa 100 minuti. La trasmissione prenderà il via alle ore 23:00 italiane, mentre il pre-show partirà alle ore 22:45.