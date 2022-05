The Lords of the Ring Gollum ha una data di uscita, ed è anche molto vicina

The Lords of the Ring Gollum ha una data di uscita: il gioco di Daedalic Entertainment sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e PC dal primo settembre 2022. La versione Xbox One non è prevista mentre il gioco uscirà su Switch più avanti nel corso dell'anno.

The Lords of the Ring Gollum è stato annunciato inizialmente nel marzo 2019 per poi sparire dai radar e ricomparire nel 2020 con un nuovo trailer che ha svelato a grandi linee le meccaniche stealth del gioco. Il titolo si presenta come un gioco d'azione con elementi stealth ambientato nell'universo de Il Signore degli Anelli e La Terra di Mezzo, Daedalic continua a mantenere però un certo riserbo sulla trama, la sinossi recita:

Atletico e agile, nonché scaltro e furtivo. Spinto dalla brama di stringere ancora una volta tra le mani ciò che ha perso, Gollum è uno dei personaggi più affascinanti nel mondo de Il Signore degli Anelli. Ha visto cose che nessuno potrebbe anche solo immaginare ed è sopravvissuto a cose che nessuno oserebbero nominare. Diviso dalla sua doppia personalità, può essere tanto crudele e malvagio come Gollum, quanto cauto e socievole come Sméagol.

Gollum tornerà probabilmente a mostrarsi nel corso degli eventi estivi, tra qualche settimana ne sapremo sicuramente di più.