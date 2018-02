The Lost Child approderà in Occidente in estate su PlayStation 4 e PS Vita

Durante l’annuale diretta tenuta lo scorso weekend su, il publisherha confermato cheapproderà in Europa e Nord America nel corso della prossima estate, sia su PlayStation 4 che su PS Vita.

Prodotto da Takeyasu Sawaki (già direttore di El Shaddai: Ascension of the Metatron e character designer di Okami), il nuovo dungeon RPG sarà disponibile sia in edizione fisica che digitale su PlayStation 4, mentre la versione PS Vita, come prevedibile, sarà lanciata soltanto sul PlayStation Store.



Rispettivamente in chiosa ed in calce all’articolo potete visionare il nuovo trailer rilasciato da NIS America, una key visual che ritrae i protagonisti del gioco e una serie di screenshot tratti dalla versione nipponica (quindi non localizzati). Segue una breve sinossi della trama narrata dal titolo.

"Mentre investigava su una serie misteriosi suicidi avvenuti a Tokyo, il giornalista dell’occulto, Hayato Ibuki, si imbatte in una strana ragazza. Questa lo implora prima di sopravvivere, per poi conferirgli un dispositivo mistico che gli consente di catturare creature celesti e arcane. Il ragazzo è dunque trascinato in un mondo al di là del nostro, in cui dimorano dei mostri orribili e gli esseri celestiali. Qui addentrarsi nei dungeon chiamati Layers e risolvere il mistero legato al dispositivo. Il luogo in cui lo condurrà questo viaggio potrebbe decidere il destino del nostro mondo…"

Pubblicato da Kadokawa Games, The Lost Child è già disponibile in Giappone dallo scorso agosto.