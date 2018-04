The Lost Child: il nuovo gioco dell'autore di El Shaddai arriva a giugno in Europa

ha annunciato che, nuovo gioco dell'autore di, sarà disponibile in Europa dal prossimo 22 giugno su PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch.

Le versioni PS4 e Switch saranno disponibili in formato retail e digitale mentre la versione per PlayStation Vita potrà essere acquistata solamente in digitale sul PlayStation Store. Per l'occasione, NIS ha annunciato anche una Limited Edition di The Lost Child che includerà una copia del gioco, colonna sonora su CD, artbook con copertina rigida e confezione cartonata da collezione.

L'edizione limitata di The Lost Child è ora disponibile per il preorder sullo store online di NIS America al prezzo di 59.99 dollari, spese di spedizione escluse.