The Lost Child uscirà questa Estate anche su Nintendo Switch

ha annunciato che The Lost Child , il nuovo Jrpg dello stesso autore di El Shaddai: Ascension of the Metatron , arriverà nel corso di questa estate anche su, in contemporanea alle altre versioni programmate per PS4 e PS Vita.

Prodotto da Takeyasu Sawaki (direttore di El Shaddai: Ascension of the Metatron e character designer di Okami), The Lost Child si presenta come un Jrpg caratterizzato dalle tipiche meccaniche di un dungeon crawler, una nuova avventura ambientata in una dimensione parallela di Tokyo in cui ce la vedremo con creature celesti e arcane.

Dopo il debutto del gioco in Giappone, The Lost Child si prepara dunque ad arrivare anche in Occidente nel corso di questa estate su PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch.