The Lost Wild, dinosauri in Unreal Engine: tra Alien Isolation e Jurassic Park, ecco cosa aspettarsi!

Nostalgia dei dinosauri di Dino Crisis e dell'opprimente ansia di Alien: Isolation? Il team di Great Ape Games potrebbe avere in serbo per voi una gradita sorpresa.

In seguito alla pubblicazione del primo teaser trailer di The Lost Wild, la software house indipendente ha infatti offerto numerosi dettagli sul proprio survival horror. Ambientato su di un atollo giapponese nel quale vivono moltissime specie di dinosauri allo stato selvatico, nel titolo i giocatori si ritroveranno a dover affrontare le colossali creature con espedienti di fortuna. Nei panni di una navigata reporter investigativa, si potranno svelare i misteri che hanno portato le creature a calcare ancora una volta la superficie del pianeta Terra.

L'avventura porrà il pubblico in una condizione di costante tensione, alimentata dall'IA avanzata che guiderà il comportamento delle diverse specie di dinosauri. Con un PEGI 18 e un immaginario dipinto dal versatile Unreal Engine, The Lost Wild punta a creare una commistione tra produzione di stampo cinematografico e survival horror dal forte grado di tensione e coinvolgimento. Per presentarvi tutti i dettagli in merito a questo interessante progetto firmato da Great Ape Games, la nostra Redazione ha confezionato una ricca video anteprima dedicata.



Come da tradizione, potete trovare il filmato dedicato a The Lost Wild direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!