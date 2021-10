The Lost Wild fonde Jurassic Park e Alien Isolation: un survival horror tra i dinosauri

I videogiocatori amanti di Jurassic Park e che provano nostalgia per il terrore generato dal claustrofobico Alien: Isolation potrebbero volgere con molto interesse lo sguardo a The Lost Wild.

Realizzato in Unreal Engine, il titolo si presenta come un survival horror dal forte impianto cinematografico. Con l'obiettivo di far vivere in prima persona l'angoscia dell'essere braccati da letali dinosauri, la produzione trasporta il pubblico su di un'isola devastata del lontano Giappone. Comunicando via radio con una voce misteriosa, il protagonista dovrà cercare una via d'uscita tra strutture abbandonate e una giungla selvaggia, mentre dinosauri di ogni genere ne minacciano la sopravvivenza.

The Lost Wild si è presentato ufficialmente al pubblico con il teaser trailer che potete trovare in apertura a questa news. Il filmato pare promettere un'esperienza inquietante e cupa, da vivere con l'adrenalina alle stelle. I dinosauri del survival horror saranno animati da un sistema di AI dinamico e reattivo, di fronte al quale i giocatori dovranno ingegnarsi per sopravvivere.



The Lost Wild è in sviluppo presso gli studi di Grate Ape Games, software house indipendente con sede a Brighton. Il team è al momento in cerca di un publisher, mentre non sono disponibili informazioni sulla finestra di lancio o le piattaforme supportate dal gioco.