The Lost Wild: trailer e finestra di lancio per il survival horror a base di dinosauri

A chiudere l'Annapurna Interactive Showcase ci ha pensato The Lost Wild, il nuovo interessante survival horror a base di dinosauri realizzato dagli sviluppatori di Great Ape Games in Unreal Engine 5.

Forte di una grafica mozzafiato e di un notevole livello di immersione, frutto anche della telecamera in prima persona, The Lost Wild si pone a metà fra Alien Isolation e Jurassic Park con l'intento di regalare ai giocatori una memorabile esperienza di sopravvivenza circondati da colossali e famelici dinosauri.

"The Lost Wild è un coinvolgente gioco dal taglio cinematografico popolato di dinosauri, che cattura il senso di meraviglia e di terrore di fronte alle bestie più eccezionali della natura. Ritrovati faccia a faccia con dinosauri che si comportano come animali selvatici piuttosto che come mostri. Esplora una preistorica landa incontaminata nella quale sei precisamente al centro della catena alimentare. Avanza a testa bassa, resta vigile e scappa. Se tutto va male, fuggi o tenta di incutere timore usando armi non letali, il tutto per uno stile di gioco che fa molto gatto col topo".

Oltre al nuovo trailer che vi abbiamo riportato in cima, è stata svelata la finestra di lancio dell'ambiziosa produzione: The Lost Wild uscirà su PC via Steam nel corso del 2024. Ci sarà dunque da aspettare, ma le premesse lasciano ben sperare nel survival di Annapurna e Great Ape Games. Nell'attesa di saperne di più, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Lost Wild.