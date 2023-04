The Mageseeker A League of Legends Story: l'action GDR di Riot si lancia in video

Il nuovo GDR degli autori di Moonlighter, The Mageseeker: A League of Legends Story, è finalmente disponibile su PC e console, come ci ricorda Riot Forge con un video che descrive la storia e il gameplay dell'action ruolistico in pixel art.

L'ultima fatica digitale sfornata dalle fucine di Digital Sun e Riot trasporta i giocatori a Denacia, un potente regno del mondo di Runeterra che ha messo al bando ogni forma di magia rintenuta proibita.

Il nostro compito è quello di aiutare il mago Sylas a fuggire da Denacia per unirsi a una banda di ribelli nascosti nella foresta: la rivolta di Sylas e dei suoi nuovi compagni infrangerà la pace illusoria che regna in questo angolo di Runeterra. Il canovaccio narrativo steso da Digital Sun affronta tematiche come il potere, la giustizia e l'identità per raccontare le gesta compiute da Sylas e dai suoi sodali.

Per riuscire in questa sua impresa, l'eroe dovrà fare appello a tutto il suo coraggio e sfruttare appieno il suo peculiare potere che gli consente di sottrarre le abilità altrui e di utilizzarle a proprio vantaggio nei combattimenti.

The Mageseeker A League of Legends Story è disponibile da oggi, martedì 18 aprile, su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fateci sapere che cosa ne pensate di questo action GDR in pixel art.