The Making of Assassin's Creed: il volume da collezione festeggia il XV anniversario

Il mistero avvolge ancora la data di uscita di Assassin's Creed: Mirage, ma nell'attesa di maggiori dettagli, arriva l'annuncio di The Making of Assassin's Creed: 15th Anniversary Ultimate Edition HC.

Il volume da collezione porterà la firma della casa editrice Dark Horse, autrice dell'opera in collaborazione con Ubisoft. Con ben 240 pagine di contenuti, il libro offre un viaggio alla scoperta del dietro le quinte di ogni capitolo della serie videoludica, dal primo Assassin's Creed sino al più recente Assassin's Creed: Valhalla. Oltre al volume, The Making of Assassin's Creed: 15th Anniversary Ultimate Edition HC includerà anche una serie di contenuti aggiuntivi. Tra questi, un cofanetto a tema, litografie e altri oggetti da collezione.

The Making of Assassin's Creed: 15th Anniversary Ultimate Edition HC sarà stampato in sole 1.000 copie, che gli interessati possono già assicurarsi tramite preordine. Sul sito della casa editrice, il volume è proposto con un prezzo di copertina di 199,99 dollari. Ogni cliente può assicurarsi un massimo di due copie, con consegna prevista per l'estate 2023. Per il momento, non si hanno notizie di una eventuale edizione italiana del titolo Dark Horse.



Il prossimo capitolo della serie Ubisoft porterà i giocatori alla scoperta della Baghdad del IX secolo in Assassin's Creed: Mirage, atteso su PC e console Sony e Microsoft.