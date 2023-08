The Making of Karateka: lo storico picchiaduro 2D ha una data su PC e console

È trascorso poco più di un mese dall'annuncio ufficiale di The Making of Karateka, e così i ragazzi di Digital Eclipse riguadagnano i social per svelare la data di lancio dell'attesa riedizione dello storico picchiaduro 2D del papà di Prince of Persia, Jordan Mechner.

Presentato nel corso dell'ID@Xbox di luglio, The Making of Karateka celebra il leggendario picchiaduro del 1984 ripercorrendo la storia del titolo con un documentario interattivo pieno di materiali d'archivio mai visti, filmati esclusivi e ricostruzioni perfette del gioco originario con funzionalità di gameplay attualizzate, oltre ovviamente a una versione con grafica e controlli aggiornati dell'iconico progetto di Mechner.

Nel ricco pacchetto contenutistico del 'nuovo' Karateka trovermo la versione rimasterizzata del gioco originario, lo sparatutto twin-stick Deathbounce Rebounded basato sul prototipo inedito del creatore di Prince of Persia e tanti documenti video commentati dallo stesso Jordan Mechner.

Il lancio di The Making of Karateka è previsto per il 29 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con la versione Nintendo Switch attesa in uscita per il mese di settembre. Qualora ve li foste persi, vi riproponiamo il video di annuncio di The Making of Karateka e il filmato di approfondimento realizzato da Digital Eclipse con la partecipazione di Jordan Mechner.