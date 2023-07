The Making of Karateka: lo storico picchiaduro 2D di Jordan Mechner torna su PC e console

Nel corso dell'ID@Xbox apertosi con l'annuncio di Monolith Requiem of the Ancients, Digital Eclipse Software ha pizzicato le corde della nostalgia dei videogiocatori di lunga data presentando ufficialmente The Making of Karateka, la riedizione celebrativa dello storico picchiaduro 2D del papà di Prince of Persia.

Il titolo, realizzato in collaborazione con lo stesso Jordan Mechner, consente agli appassionati di 'giocare con la storia' esplorando il dietro le quinte di Karateka in un documentario interattivo con materiale d'archivio, video e ricostruzioni perfette del gioco originario che proporranno funzioni di gameplay inedite.

Partendo dalle origini della leggenda di Karateka, uno dei videogiochi più venduti del 1984, il documentario interativo di Digital Eclipse ripercorrerà la storia della serie con materiale d'archivio, prototipi giocabili e nuove funzioni che consentiranno ai giocatori di riavvolgere il nastro dei ricordi come se visitassero un museo.

Il pacchetto contenutistico confezionato dagli autori al seguito di Mechner comprenderà le ricostruzioni dei Karateka originali, la versione rimasterizzata di Karateka, lo sparatutto Deathbounce Rebounded basato sul prototipo inedito di Jordan e tantissimi documenti video con il commento dello stesso creatore della serie e di Prince of Persia.

Il lancio di The Making of Karateka è previsto più avanti nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.