The Mandalorian: Baby Yoda con suoni e movimenti in offerta, ottimo regalo Star Wars

Le offerte di primavera di Amazon permettono di risparmiare anche su peluche e giocattoli, in questo caso vi proponiamo due offerte a tema Star Wars con protagonista l'amatissimo Baby Yoda di The Mandalorian.

Il peluche di Baby Yoda è alto 28 centimetri ed è dotato di suoni e movimenti, stringendo il peluche questo si animerà aprendo gli occhi, alzando la mano per richiamare i poteri della Forza ed emetterà una serie di suoni. Un regalo perfetto per i fan di The Mandalorian, grandi e piccini. Il prezzo è pari a 19.39 euro in offerta ma c'è anche un'altra sorpresa per i fan di Star Wars...

Compra Star Wars Baby Yoda a 19.39 euro

Anche Baby Yoda Animatronic Edition è in sconto con le Offerte di Primavera Amazon e in vendita a 41.99 euro. Si tratta di un personaggio con oltre 25 combinazioni di suoni e animazioni ispirati alla serie The Mandalorian, include anche un pendente staccabile e vestito removibile, inoltre disponibile di movimenti motorizzati come la testa che si muove in alto e in basso, le orecchie che si muovono avanti e indietro e gli occhi che si aprono e si chiudono.

Baby Yoda Animatronic in sconto a 41.99 euro

Infine ricordate che se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime Prime potete abbonarvi a Prime gratis per 30 giorni e se siete studenti potete iscrivervi gratis per 90 giorni. Inoltre ricordatevi che potete usufruire di tre mesi gratis di Amazon Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible per accedere a migliaia di audiolibri in italiano.