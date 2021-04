The Mandalorian, gioco in sviluppo? Esplode lo stuzzicante rumor!

La recente nuova apparizione di Phil Spencer in video ha scatenato una nuova caccia al tesoro virtuale, condotta dagli appassionati tra gli oggetti disposti sugli scaffali alle sue spalle.

Dopo la buffa trovata del dirigente Xbox, divertitosi a nascondere nel suo ufficio una Xbox Series S in bella vista prima dell'annuncio ufficiale dell'hardware, è infatti ormai divenuta abitudine da parte della community sondare con attenzione l'arredamento proposto da Phil Spencer durante le sue apparizioni live. Di recente, tuttavia, la natura di uno degli oggetti è stata fraintesa, generando per errore un rumor decisamente interessante.

Nell'inquadratura proposta dal responsabile della divisione Xbox di Microsoft, era in particolare presente una statuetta Arbiter dedicata ad Halo. Tuttavia, l'insider videoludico e fondatore del portale Xbox Era, Nick Baker (alias Shpeshal_Ed), sembra aver reso un abbaglio, scambiando per distrazione l'oggetto come una statuetta Funko dedicata a The Mandalorian. L'errore lo ha portato a condividere su Twitter un interessante cinguettio, nel quale riferiva di come questo fosse il primo indizio legato a un videogioco dedicato a The Mandalorian già in produzione. Poi rimosso, il cinguettio è stato sostituito dalle seguenti parole: "Dunque, ho fatto una gaffe. Sì, ci sarà un gioco di The Mandalorian. Ma beh, non sembra essere una Funko di Mando. Potrei avere appena detto qualcosa che non avrei dovuto. Spero di non aver bruciato la mia fonte, ho delle scuse da fare".



La bizzarra modalità con cui ha trovato diffusione il rumor è sicuramente curiosa e stuzzicante, ma ricordiamo che si tratta ad ogni modo di una informazione al momento non confermata. In attesa di saperne eventualmente di più, ricordiamo che è da poco iniziato lo sviluppo di uno Star Wars open world di Ubisoft.