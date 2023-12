The Mandalorian, ID Software e uscita nel 2024? Emergono dubbi rumor in rete

Come sarebbe un videogioco su The Mandalorian? Più volte i fan di Star Wars si sono posti la seguente domanda e, mentre qualcuno ha lavorato ad un video fanmade in Unreal Engine 5 per rendere i sogni realtà, ID Software avrebbe dato il via ai lavori su un gioco di Star Wars The Mandalorian: queste sono le ultime indiscrezioni dal mondo del gaming.

Sebbene i lavori sull'Engine ID Tech 8 siano iniziati e vi siano dei cambiamenti all'orizzonte per ID Software da un po', per le ultime indiscrezioni vi sarebbe già un interessantissimo progetto dietro l'angolo. Dal web sopraggiunge un nuovo - dubbioso - rumor: il team di Doom avrebbe lavorato ad un gioco di Star Wars in uscita nel 2024 o 2025. Secondo il leaker eXtras1s, autore di quanto riportato poco sopra, Xbox starebbe per dare vita ad un gioco su licenza in uscita tra poco tempo.

Ciò, sempre per la fonte di cui sopra, darebbe al colosso di Redmond un indubbio vantaggio rispetto ai lavori dedicati al rifacimento di Star Wars Knights of the Old Republic, ma a gettare molte ombre sulle indiscrezioni in questione vi sarebbe una lunga storia di rumor: è dalla prima metà del 2021, infatti, che si parla dello sviluppo di un videogioco dedicato a Star Wars The Mandalorian. Secondo i leak, il titolo in realizzazione presso ID Software sarà uno sparatutto che seguirà le orme dei progetti creati negli anni dalla software house, ma non vi è alcun modo per confermare quanto dichiarato.