The Mandalorian incontra Star Wars Jedi Fallen Order con una splendida mod

Mentre in rete infiamma il dibattito sulle ultime rivelazioni offerte dall'Episodio 2X05 di The Mandalorian, i modder esplorano con originalità la dimensione sci-fi di Guerre Stellari dando al giovane Cal Kestis di Jedi Fallen Order le fattezze dell'ormai iconico Bounty Hunter Din Djarin.

L'artefice dell'incredibile lavoro che possiamo ammirare nel video in cima alla notizia è AlexPo, uno sviluppatore amatoriale che ha svelato il suo progetto sulle pagine di NexusMods. La mod The Mandalorian è perciò disponibile gratuitamente per tutti coloro che desiderano installarla nella propria versione PC di Star Wars Jedi Fallen Order.

Il lavoro di AlexPo stravolge l'aspetto del fiero Padawan Jedi dell'ultima avventura sci-fi di Respawn per sostituirlo con un modello poligonale che ricrea alla perfezione le fattezze di Mando, o meglio, della sua armatura rituale in Beskar.

Protetto dalla sua rilucente corazza, il cacciatore di taglie può così sfidare l'Impero scegliendo di intraprendere una Via leggermente diversa da quella impostagli dal suo credo: il fittizio Din Djarin di Jedi Fallen Order deve infatti impostare le sue tecniche di combattimento sull'utilizzo della spada laser e sull'evoluzione dei poteri della Forza di Cal.