The Mandalorian: al via i preordini del nuovo Baby Yoda di Hasbro

Grogu, meglio conosciuto come Baby Yoda, sta per tornare in una nuova versione alta ben 22,5 cm con più di quaranta combinazioni di suoni e movimenti, tutti quanti ispirati alla seconda stagione di The Mandalorian, disponibile in esclusiva su Disney+.

La nuova statua prodotta da Hasbro raffigura Grogu nella versione Golosone Galattico ed è in grado di reagire agli input più svariati. Basterà posizionare uno degli accessori nella sua mano o bocca, per vedere la reazione: sarà proprio lui a farti capire se gli piace o meno, grazie ai nuovi effetti sonori e ai suoi movimenti. Il piccolo Grogu è anche pronto alla battaglia, dal momento che è sufficiente toccarlo tre volte sulla testa per attivare i suoi poteri della Forza e assistere alla sua reazione. Grazie alle parti mobili, dalla testa alle braccia, le combinazioni sono tantissime e il divertimento è assicurato. Inclusi nella confezione ci sono anche una ciotola con tentacoli, un biscotto, una manopola del cambio e un cucchiaio.

I preordini del nuovo Baby Yoda sono appena partiti su Amazon.it, dove viene offerto al prezzo di 99,99 euro. Il lancio, invece, è previsto per il primo dicembre 2021.

Tutti i membri iscritti a Prime hanno diritto alla. È inoltre prevista la "Prenotazione al prezzo minimo garantito", in questo modo sarete sicuri di pagare il prezzo più basso applicato da Amazon.it tra il momento in cui avete effettuato l'ordine e il momento in cui l'articolo verrà effettivamente messo in commercio.