The Matrix Awakens: 6 milioni di download su PS5 e Xbox Series X|S per la tech demo in UE5

Epic Games ha confermato che, sin dal lancio avvenuto a dicembre al termine della cerimonia dei The Game Awards 2021, The Matrix Awakens è stato scaricato 6 milioni di volte dai possessori di console PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La tech demo basata sull'universo fantascientifico di Matrix e realizzata in Unreal Engine 5 ha saputo sorprendere i giocatori per un comparto grafico all'avanguardia, permettendoci di intravedere i risultati tecnici che si potrebbero ottenere con un gioco vero e proprio sviluppato per l'attuale generazione di console tramite il motore grafico di Epic Games. Oltre a presentare sequenze cinematiche di grande impatto, la tech demo permette inoltre di girovagare per la mappa open world, grande 16 km quadrati e popolata da 45 mila auto.

Epic Games ha svelato che, sin dal lancio di The Matrix Awakens, l'Unreal Engine 5 ha visto crescere considerevolmente la sua popolarità, con un aumento dei download pari al 40%. La compagnia capitanata da Tim Sweeney ha contestualmente annunciato che MetaHuman Creator, il tool di sviluppo utilizzabile in UE5 e UE4 che consente di creare volti fotorealistici, ha raggiunto quota 1 milione di download. In tutto questo, sono ad oggi 500 milioni gli account Epic Games registrati tra i giocatori di tutto il mondo.