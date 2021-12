The Matrix Awakens in arrivo su PS5 e realizzato in Unreal Engine 5? Scoppia il rumor

La serie di The Matrix si appresta a fare il suo grande ritorno al cinema tramite The Matrix Resurrections, atteso quarto capitolo della serie ambientato 20 anni dopo le vicende di The Matrix Revolutions. Ma qualche sorpresa anche per gli appassionati di videogiochi potrebbe essere dietro l'angolo.

Alcuni dataminer hanno scoperto all'interno del database del PSN l'esistenza di un misterioso progetto intitolato The Matrix Awakens, descritto come "un'esperienza in Unreal Engine 5". Il leak ha ottenuto vari riscontri anche su Reddit, dove viene confermato che non ci sono ulteriori dettagli sulla produzione e non è nemmeno chiaro se si tratterà di un gioco vero e proprio o, appunto, di una semplice "esperienza" collegata all'uscita del nuovo film. Tutto tace al momento anche sul team di sviluppo dietro al titolo.

Attualmente l'unica piattaforma confermata dovrebbe essere PlayStation 5, e non è chiaro se arriverà anche su PC, Xbox Series X/S e sulle piattaforme di vecchia generazione. Fin quando non arriveranno conferme (o smentite) ufficiali sull'esistenza di The Matrix Awakens si resta nel campo delle speculazioni, ma l'idea di un nuovo videogioco dedicato all'amato franchise potrebbe essere intrigante per molti giocatori. Nel corso del tempo sono stati pochi i videogiochi dedicati alla serie, sebbene sia Enter The Matrix che The Matrix: Path of Neo, entrambi usciti durante la prima metà degli anni 2000, abbiano goduto di una certa popolarità tra i fan grazie al successo delle pellicole cinematografiche.

Nel frattempo non perdetevi il nuovo spot televisivo di The Matrix Resurrections, in arrivo al cinema l'1 gennaio 2022.