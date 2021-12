The Matrix Awakens diventerà un gioco completo in Unreal Engine 5 oppure no?

La tech demo The Matrix Awakens ha riscosso un buon successo ed è stata accolta positivamente da pubblico e critica tuttavia, c'è certamente hype dietro a questo progetto, ma quante possibilità ci sono che diventi un gioco completo?

Al momento non ci sono indicazioni precise in tal senso e Epic Games fa sapere che "The Matrix Awakens è solo un assaggio delle potenzialità dell'Unreal Engine 5" ma purtroppo nessuno dei partner coinvolti nel progetto si è sbilanciato riguardo la possibilità che Matrix Il Risveglio possa effettivamente diventare un gioco completo.

Allo sviluppo della tech demo hanno collaborato personalità come James McTeigue, Kym Barrett, John Gaeta, Kim Libreri, Jerome Platteaux, George Borshukov, Michael F Gay, Keanu Reeves e aziende del calibro di Epic Games, SideFX, Evil Eye Pictures, The Coalition (autori di Gears), WetaFX e Warner Bros Interactive Entertainment, a conferma dell'imponente sforzo produttivo necessario per dare vita ad una demo tecnica di questo calibro.

Tornando alla domanda iniziale, ad oggi non è assolutamente possibile prevedere quale sarà il destino di The Matrix Awakens e in generale dei videogiochi dedicati alla serie, l'hype che circonda l'uscita di The Matrix Resurrections conferma l'enorme popolarità dl brand a più di vent'anni dal debutto nelle sale e non è escluso che in futuro altri videogiochi basati sulla serie possano effettivamente vedere la luce. Per saperne di più sulla tech demo vi rimandiamo alla nostra prova di The Matrix Awakens.