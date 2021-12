The Matrix Awakens: grafica fantastica, ma la fisica e le collisioni dei veicoli?

Siamo rimasti tutti sbalorditi dalla grafica della demo di The Matrix Awakens in Unreal Engine 5 ma come si comporta la gestione della fisica nelle collisioni tra i veicoli? Partendo da questa domanda abbiamo registrato un video gameplay che mostra proprio questo aspetto della produzione.

In circa dieci minuti di video abbiamo deciso di mettere in mostra il sistema delle collisioni tra i veicoli e la gestione della fisica tra le vetture che popolano le vastissime strade di The Matrix Awakens. The Matrix Awakens può vantare una mappa open world di 16 chilometri quadrati con 260 km di strade e 512 km di marciapiedi, oltre 17.000 veicoli in movimento (tutti pienamente distruttibili), 45.000 veicoli parcheggiati (38.000 guidabili) e 27.000 lampioni.



The Matrix Awakens non è un gioco completo, ci troviamo di fronte ad una tech demo realizzata con l'Unreal Engine 5 per mostrare le potenzialità del motore di Epic Games tuttavia non sembrano esserci piani per fare in modo che Awakens diventi un videogioco vero e proprio.



In rete c'è chi si è divertito a superare i confini della mappa di Matrix The Awakens e c'è chi sta lavorando a migliorie e ottimizzazioni non ufficiali. Insomma, per essere una semplice tech demo, Matrix The Awakens ha riscosso davvero un notevole successo.