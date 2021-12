The Matrix Awakens gratis: ecco il link per il download su PS5 e Xbox Series X

The Matrix Awakens è stato l'ultimo videogioco protagonista dei The Game Awards 2021, presentato nientemeno che da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss negli ultimi minuti della cerimonia. The Matrix Awakens in Unreal Engine 5 sfiora il fotorealismo ed offre ai giocatori un chiaro assaggio di quali possono essere le piene potenzialità della next-gen.

Fa sempre bene ricordare che l'esperienza basata sull'iconico franchise cinematografico è disponibile per il download gratis su PlayStation 5 e Xbox Series X/S già da ora, pronto per essere vissuto da tutti i fan. Se siete interessati a sperimentare la demo tecnica, ecco di seguito i link al download:

Come si può leggere nella descrizione ufficiale, The Matrix Awakens offre "un assaggio di narrazione ed intrattenimento interattivi con Unreal Engine 5 tramite una demo gratis con tecnologia in tempo reale e una componente cinematografica oltre ogni limite". La redazione di Everyeye ha già avuto modo di sperimentare questa intrigante esperienza restando fortemente colpita dalla grafica pazzesca di The Matrix Awakens per PS5 e Xbox Series X, che offre anche sequenze di gameplay frenetiche e dal fortissimo impatto visivo.

Scaricherete la demo tecnica di The Matrix Awakens con protagonista Keanu Reeves?