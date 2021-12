The Matrix Awakens, i numeri dell'open world in UE5: 16 km quadrati e 45 mila auto

In vista del ritorno nelle sale cinematografiche di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in Matrix Resurrections, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S è stata lanciata l'esperienza gratis The Matrix Awakens, che ha messo in mostra i muscoli del potente motore grafico di nuova generazione Unreal Engine 5. Scopriamola assieme.

The Metrix Awakens ci ha lasciati immediatamente sbalorditi: pur non potendosi definire un gioco completo, l'esperienza offre un mix di cinematiche, furiose sparatorie ed inseguimenti che ben presto lasciano spazio alla possibilità di esplorare liberamente una mappa open world di circa 16 chilometri quadrati. I risultati sono visivamente incredibili, ed evidenziamo l'incredibile livello di dettaglio raggiungibile dai videogiochi a mondo aperto mossi dall'Unreal Engine 5. I numeri snocciolati da Epic Games parlano 260 km di strade, 512 km di marciapiedi, 17 mila veicoli nel traffico (tutti distruttibili), 45 mila veicoli parcheggiati (di cui 38 mila guidabili) e 27 mila lampioni.

La tech demo sfoggia tutte le più recenti tecnologie dell'Unreal Engine 5, come Metahuman per la riproduzione dei volti iperrealistici, Chaos per il sistema fisico, Lumen per l'illuminazione globale e Nanite per le geometrie. Seguiteci alla scoperta delle meraviglie di The Matrix Awakens guardando il Video Speciale in apertura di notizia. Già che ci siete, potete anche vedere l'Unreal Engine 5 a confronto su PS5, Xbox Series X e Series S.