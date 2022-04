The Matrix Awakens su PC con Unreal Engine 5: la tech demo diventa un pacchetto gratis

Dopo aver festeggiato il lancio ufficiale di Unreal Engine 5, Epic Games rende disponibile su PC un pacchetto gratuito di asset tratti The Matrix Awakens, la strepitosa tech demo pubblicata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S a fine 2021.

Con il pacchetto "The City Sample", Epic offre a tutti gli sviluppatori e ai creatori di contenuti su UE5 l'opportunità di utilizzare ogni singolo modello poligonale, personaggio, effetto particellare e asset grafico tratto dalla tech demo The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience.

Piuttosto che riproporre la medesima applicazione già disponibile su piattaforme di ultima generazione, Epic preferisce servirsi degli asset realizzati con la tech demo The Matrix Awakens per mostrare le enormi potenzialità di Unreal Engine 5 e del suo editor.

Tutti i contenuti del pacchetto per sviluppatori, infatti, consente agli addetti al settore di plasmare ambientazioni originali ispirate alla saga cinematografica di Matrix sfruttando Unreal Engine 5 e i suoi evoluti middleware come Nanite, World Partition, Lumen, Niagara, MetaHumans, MetaSounds, Mass AI e Temporal Super Resolution. In calce alla notizia trovate il link per scaricare il pacchetto gratuito The City Sample che, lo ricordiamo, può essere fruito solo ed esclusivamente tramite l'editor dell'appena lanciato motore grafico Unreal Engine 5 e non come demo a se stante di The Matrix Awakens.