The Matrix Awakens per PS5 e Xbox Series X: grafica pazzesca e Keanu Reeves

Con la presentazione ufficiale del primo trailer di The Matrix Awakens, il palco dei The Game Awards 2021 ha potuto ospitare nuovamente Keanu Reeves in una sortita nel mondo videoludico.

Il noto attore, dopo aver trovato spazio nei panni di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077, è infatti pronto a tornare in azione su console. Confezionata con il nuovo e promettente Unreal Engine 5, l'esperienza proposta da The Matrix Awakens è divenuta disponibile subito dopo la presentazione accolta sul palco di Geoff Keighley. Curiosi di scoprire cosa avesse in serbo per il pubblico, ci siamo ovviamente dedicati immediatamente all'esplorazione di The Matrix Awakens.

Tra i meandri della matrice, la Redazione di Everyeye ha trovato ad attenderla un comparto tecnico decisamente ambizioso, dominato da una grafica al limite del fotorealismo. La performance estetica di The Matrix Awakens offre un primo assaggio di ciò che l'Unreal Engine 5 potrebbe essere in grado di proporre al pubblico sugli hardware di nuova generazione.



Per consentirvi di dare uno sguardo a quanto proposto dal contenuto, abbiamo testato The Matrix Awakens su PlayStation 5, per poi riportarvi l'esperienza in video. Direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye, potete dunque trovare un ricco video gameplay dedicato alla produzione next-gen con protagonista Keanu Reeves. Cosa ve ne pare?