The Matrix Awakens in Unreal Engine 5: prestazioni sotto le aspettative su PC con RTX 3090

Negli scorsi giorni, dopo la pubblicazione ufficiale di Unreal Engine 5, Epic ha messo a disposizione tramite un pacchetto gratuito la tech demo di The Matrix Awakens su PC, permettendo a tutti di poter creare contenuti sfruttando gli asset della città sfondo della versione dimostrativa legata a Matrix.

Da tempo i giocatori PC speravano di provare la demo in UE5 pubblicata negli scorsi mesi su PS5 e Xbox Series X/S, così da poter vedere con i loro occhi la potenza del motore grafico di ultima generazione magari sui PC più performanti. Tuttavia, la situazione non sembra essere tutto rose e fiori, almeno stando all'analisi effettuata dal canale Youtube AJ Gaming su un PC con CPU Intel i9 12900K e NVIDIA GeForce RTX 3090 GPU.

Dalla prova dello youtuber emerge che la tech demo viaggia tra i 30 ed i 50 fps, la risoluzione non può essere modificata e il tutto viaggia a 1440p, dunque senza raggiungere i 4K. Anche l'utilizzo della CPU sembra mantenersi su bassi livelli. I risultati dipingono quindi un quadro non proprio idilliaco, sebbene ci siano da tenere in considerazione alcune attenuanti: è molto probabile che la demo non fosse stata del tutto ottimizzata per PC, con Epic che ha distribuito soltanto alcuni elementi dimostrativi, e non il vero e proprio The Matrix Awakens visto su console Sony e Microsoft.

In ogni caso potete rifarvi gli occhi con l'esplosiva tech demo in Unreal Engine 5 di The Coalition, con gli stessi sviluppatori che sono rimasti impressionati dalle potenzialità del nuovo motore grafico.