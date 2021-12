The Matrix Awakens in Unreal Engine 5 sfiora il fotorealismo: il trailer dei Game Awards

Il mistero è finalmente svelato ai The Game Awards 2021. Dopo che il preload di The Matrix Awakens su PS5 e Xbox Series X è stato messo gratuitamente a disposizione degli utenti, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss hanno mostrato durante la cerimonia in cosa consiste l'esperienza basata sull'iconica serie cinematografica.

Dopo aver mostrato una nuova clip di Matrix Resurrections, il nuovo film in arrivo nelle sale cinematografiche americane a ridosso di Natale 2021, i due celebri attori hanno mostrati ai giocatori l'ultima World Premiere della cerimonia, tutta incentrata su Matrix Awakens. Reeves e Moss hanno dapprima sottolineato tutti gli enormi progressi tecnologici compiuti dal mondo videoludico con il passare degli anni, per poi ribadire nuovamente che l'esperienza videoludica legata a Matrix girerà interamente con l'Unreal Engine 5 di Epic Games per garantire una qualità vicina al fotorealismo.

Il trailer mostra non solo l'enorme impatto visivo dell'opera, che ci offre un concreto assaggio di ciò che può fare la next-gen, ma anche alcun brevi stralci di gameplay legati ad una sparatoria in corsa che appare piuttosto frenetica. Ricordiamo che The Matrix Awakens è già disponibile per il download su PS5 e Xbox Series X/S, con i giocatori che potranno così vivere a pieno l'esperienza messa a punto da Warner Bros.