The Mean Greens Plastic Warfare: gli iconici soldatini giocattolo in guerra domestica!

Probabilmente ancora sepolti tra scatoloni, ricordi d'infanzia o oscuri angoli di casa di molti giovani adulti, gli iconici soldatini giocattolo realizzati in plastica verde sono pronti a tornare...questa volta in forma di videogioco!

Su PlayStation 4, Xbox One e PC si prepara infatti a debuttare, in sola edizione digitale, The Mean Greens: Plastic Warfare, peculiare produzione indipendente che ha deciso di calare il pubblico nei panni dei piccoli combattenti. Se avete sempre sognato di calarvi in un titoli che potesse combinare atmosfere à la Toy Story con la folle genialità di Small Soldiers, la creazione firmata Virtual Basement potrebbe risucire a conquistarsi il vostro interesse.

The Mean Greens: Plastic Warfare è infatti uno sparatutto in terza persona ricco d'azione, ma ambientato tra le mura domestiche, in un contesto in cui una cucina, un bagno o un allestimento per una festa di compleanno possono trasformarsi in entusiasmanti campi da battaglia. Per farvi un'idea delle caratteristiche di questo titolo multipiattaforma, potete dare uno sguardo al trailer di lancio di The Men Greens Plastic Warfare: lo trovate direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare?



Il Third Person Shooter sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal prossimo 5 agosto.