The Medium: annuncio previsto per oggi, finalmente scopriremo la data di uscita?

Bloober Team ha annunciato che oggi pomeriggio svelerà nuovi dettagli su The Medium, parlando apertamente di "un mistero che verrà svelato alle 15:00"... di cosa potrebbe trattarsi? Proviamo a fare chiarezza.

L'ipotesi più probabile è che lo studio sia pronto a svelare la data di uscita del gioco, ancora avvolta nel mistero. The Medium è atteso per un generico autunno 2020 ma non è escluso che possa essere uno dei giochi di lancio di Xbox Series X/S con data di uscita prevista per il 10 novembre. Si tratta però solamente di una ipotesi e sicuramente ne sapremo di più oggi pomeriggio.

Curioso notare come Microsoft abbia annunciato la pubblicazione di un nuovo trailer di Xbox Series X/S proprio per la giornata di oggi, che le due cose siano strettamente collegate? Chissà che la data di uscita di The Medium non possa essere svelata proprio tramite il nuovo e attesissimo trailer Power Your Dreams.

The Medium avrà un prezzo budget ed è atteso su Xbox Series X, Xbox Series S e PC, disponibile su Xbox Game Pass sin dal lancio. Da tempo si parla di una versione PS5 di The Medium ma Bloober Team non ha mai confermato nulla a riguardo e attualmente non sembrano previsti porting per altre piattaforme.