The Medium arriva su PS5? L'attuale esclusiva Xbox Series X|S e PC valutata da ESRB

The Medium, horror di Bloober Team tra i più grandi vanti dell'attuale line-up di Xbox Series X|S, potrebbe arrivare presto anche su PlayStation 5, a giudicare dai recenti movimenti di ESRB.

La versione PlayStation 5 del titolo, attualmente disponibile anche su PC e all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, è stata recentemente aggiunta nel database dell'ESRB (Entertainment Software Rating Board), organizzazione che si occupa di valutare e classificare i videogiochi in uscita sul mercato nordamericano. Un evento che, con tutta probabilità, rappresenta il preludio dell'arrivo di The Medium sulla console di nuova generazioni di Sony.

L'ESRB ha in realtà inserito nel database anche The Medium per Xbox Series X, quindi è possibile che quella che è stata appena valutata sia un'edizione fisica del gioco per entrambe le console: lo scorso mese di marzo il distributore Koch Media palesò l'intenzione di pubblicarlo anche sul mercato retail, senza tuttavia effettuare un vero e proprio annuncio.

The Medium è sempre stata presentata come un'esclusiva temporale, pertanto ciò che sta accadendo non ci stupisce più di tanto. Adesso non ci resta che attendere la conferma ufficiale, che potrebbe arrivare in uno dei molteplici eventi che animeranno il Summer Game Fest e l'E3 2021 durante le prossime settimane. Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di The Medium.