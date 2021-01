The Medium arriva su Xbox Series S e PC: l'accoglienza nelle recensioni su Metacritic

In attesa di scoprire se il prossimo progetto di Bloober Team sarà Observer 2 oppure no, il mercato videoludico si prepara ad accogliere The Medium, horror psicologico ormai prossimo all'esordio.

L'inquietante avventura della sensitiva Marianne prenderà infatti il via su Xbox Series S, Xbox Series X e PC a partire dalla giornata di domani, giovedì 28 gennaio. Alla scoperta degli oscuri misteri che si celano in un hotel colpito da una tragedia, la protagonista potrà viaggiare tra il mondo reale e una dimensione spirituale, sfruttando le proprie doti per fronteggiare una cupa minaccia. In attesa di poter dare il via al proprio viaggio in The Medium, la community può dare uno sguardo a quella che è stata l'accoglienza riservata al titolo dalla stampa internazionale nei giudizi raccolti da Metacritic:

Xbox Series X : nella sua versione console, The Medium conta 55 recensioni , che vanno a comporre un Metascore pari a 72/100 . Lo spettro delle votazioni è piuttosto ampio, con 5 testate che si collocano sopra il 90/100 e 4 insufficienze, tra le quali spicca il 40/100 assegnato dal britannico The Guardian. La maggior parte dei giudizi , con 18 recensioni, si attesta al momento tra 70/100 e 79/100 oppure tra 80/100 e 85/100, in questo caso con 16 recensioni;

PC: per la versione PC dell'avventura di Marianne si contano 28 recensioni e un Metascore di 75/100. Anche in questo caso la situazione è notevolmente variegata, ma la maggioranza delle recensioni si attesta su di un 80-85/100 (11 recensioni), oppure su di un 60-65/100, con 6 giudizi in questa seconda fascia;

In chiusura, segnaliamo che è ovviamente disponibile anche sulle pagine di Everyeye una ricca recensione di The Medium, a cura del nostro Marco Mottura. Per chi desidera osservare il gioco in azione, segnaliamo inoltre il nostro video gameplay di The Medium.