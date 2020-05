The Medium avrà una 'feature super segreta' legata alla next gen: il teaser dagli autori

L'annuncio di The Medium in occasione dell'Inside Xbox del 7 maggio ha rapidamente catalizzato l'interesse di molti appassionati del genere horror psicologico.

Il breve sguardo offerto dall'appuntamento Microsoft al nuovo titolo degli autori di Blair Witch e Layers of Fear non sembra tuttavia aver alzato il sipario su tutte le sorprese che attenderanno i giocatori pronti ad immergersi nel cupo e inquietante mondo di gioco. A lasciarlo intendere è il Lead Designer Wojciech Piejko, nel corso di un'intervista concessa ad Eurogemer.net.

Durante la chiacchierata, lo sviluppatore ha avuto modo di discutere del divario temporale che ha separato il primo annuncio nel 2012 dal reveal effettivo di The Medium. "Solo la potenza della next gen [ci ha dato] gli strumenti per creare il gioco che desideravamo. Ecco perché abbiamo atteso così a lungo". Il tentativo dell'intervistatore di apprendere ulteriori dettagli ha spinto Piejko a offrire solamente una dichiarazione sibillina, relativa ad una "feature super segreta". "Posso dire soltanto che è qualcosa che ha a che fare con il modo in cui i mondi interagiscono tra loro - ha suggerito - e sul modo in cui avrete modo di averne esperienza".

Alla realizzazione del progetto, lo ricordiamo, sta contribuendo anche Akira Yamaoka, storico compositore della serie Silent Hill. L'horror sarà esclusiva PC e Xbox Series X: per ogni dettaglio, sulle pagine di Everyeye trovate tutte le informazioni disponibili su The Medium.