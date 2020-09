The Medium avrà un prezzo 'budget' su Xbox Series X

A dispetto del paventato aumento generalizzato dei prezzi dei giochi nextgen, i vertici di Bloober Team hanno deciso di proporre The Medium su Xbox Series X a un prezzo relativamente contenuto.

Con l'ultimo aggiornamento apportato su Microsoft Store alla scheda di The Medium, i curatori del negozio digitale della casa di Redmond confermano che la nuova avventura a tinte horror degli sviluppatori di Observer e Layers of Fear potrà essere acquistata su PC Windows 10 e Xbox Series X e S al prezzo di 49,99 euro.

La strategia commerciale attuata dagli autori polacchi, quindi, va in controtendenza rispetto alle decisioni attuate da colossi come Take-Two, Activision e Sony che, con titoli come NBA 2K21, COD Black Ops Cold War (limitatamente alla sua edizione crossgen) o Demon's Souls, stanno ritoccando al rialzo il prezzo di lancio delle produzioni tripla A a causa dell'aumento dei costi di sviluppo e produzione dei videogiochi nextgen.

Speriamo quindi di ricevere dei chiarimenti da parte di Bloober Team sui motivi che li hanno spinti a proporre la loro ultima opera thrilling a questo prezzo. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia dello Story Trailer di The Medium e vi ricordiamo che il titolo dovrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno su PC e in esclusiva console su Xbox Series X e S.