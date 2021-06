The Medium: l'avventura horror del Bloober Team arriverà a settembre su PS5

Dopo aver esordito su PC e in esclusiva temporale su Xbox Series X/S, The Medium si prepara ad arrivare anche su PlayStation 5. I giocatori della console Sony potranno mettere le mani sull'ultima avventura horror del Bloober Team a partire da settembre.

L'annuncio arriva direttamente dal Bloober Team che per l'occasione ha pubblicato un nuovo trailer di lancio dedicato alla versione per PlayStation 5 di The Medium: a partire dal 3 settembre 2021 i giocatori della console next-gen di Sony potranno rivivere le vicende di Marianne, una giovane orfana cresciuta con poteri fuori dal comune e che sin da piccola è in grado di accedere ad un altro piano dell'esistenza e di interagire con i morti, in una dimensione spirituale che è fortemente ispirata alle opere del pittore polacco Zdzislaw Beksinski (trovate il nostro speciale sull'artista a questo link). La protagonista dovrà affrontare un'avventura che la porterà ad esplorare le rovine dell'hotel Niwa, luogo tristemente noto per un massacro avvenuto nel passato e di cui nessuno sembra voler parlare.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer, vi ricordiamo che potete trovare la nostra recensione di The Medium sulle pagine di Everyeye.