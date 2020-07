The Medium in azione: la doppia realtà dell'horror next gen nel nuovo trailer

Presentato per la prima volta nella precedente conferenza Microsoft trasmessa a maggio, The Medium torna a presentarsi anche all'Xbox Games Showcase, con un nuovo gameplay trailer.

L'evento si presta infatti come vetrina per gli autori di Observer e Layers of Fear, al lavoro per dare forma a questa nuova avventura horror dal respiro next gen. The Medium approderà infatti in esclusiva su Xbox Series X e PC Windows, ed andrà ad arricchire l'offerta del catalogo di Xbox Game Pass sin dal giorno del lancio. Il gameplay trailer proposto da Blooper Team si focalizza sulla duplice natura del mondo di gioco: la protagonista, Marianne, avrà infatti la capacità di muoversi tra due dimensioni, una reale ed una seconda legata al dominio degli incubi. Nel tentativo di risolvere il caso dell'omicidio di un bambino, la medium dovrà far fronte ad un mondo oscuro e complesso.

Per maggiori dettagli su questo intrigante horror psicologico, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca intervista agli autori di The Medium, a cura del nostro Daniele D'Orefice.