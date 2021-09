The Medium più bello su PS5 con la nuova patch: aggiunto il Ray Tracing

Dopo aver scatenato del malumore tra l'utenza Sony a causa dell'assenza del Ray Tracing al lancio, gli sviluppatori di Bloober Team sono intervenuti nuovamente sulla versione PlayStation 5 di The Medium per colmare la lacuna tecnica del suo horror game.

Come riportato all'interno del cinguettio che trovate in calce alla notizia, Bloober Team ha confermato che la patch 1.02 di The Medium è ora disponibile per essere scaricata su PS5. Il gioco paranormale accoglie in questo modo il Ray Tracing anche sulla console Sony, per un impatto visivo che ne andrà indubbiamente a beneficiare.

L'update include ulteriori novità, tra cui un miglioramento generale delle prestazioni (al lancio sono stati riscontrati problemi di stuttering) e del supporto al feedback aptico del controller DualSense, una feature esclusivamente presente su PS5. Bloober ha poi chiuso l'intevento annunciando che presto verrà anche risolto il problema che attualmente affligge il sistema dei Trofei, ed ha contestualmente ringraziato i giocatori che hanno collaborato con lo studio per indagare sulla questione.

The Medium è disponibile ora su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se siete curiosi di scoprire tutto sulla nuova versione dell'horror paranormale di Bloober Team, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di The Medium per PS5.