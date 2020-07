The Medium: Bloober investe una grossa cifra nell'esclusiva PC e Xbox Series X

Nel corso di un'intervista ai microfoni della divisione polacca di Business Insider, il team di sviluppo di Layers of Fear e Observer ha parlato dei lavori su The Medium e dell'impegno che sta mettendo nella creazione dell'ambizioso horror.

Stando alle parole del CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, la software house punta a creare il titolo più interessante dell'ultima parte del 2020 e, pertanto, ha deciso di investire una cifra importante nel progetto. Pare infatti siano stati investiti quasi 7 milioni di euro in The Medium, cifra decisamente superiore rispetto a quanto speso per l'altro titolo in sviluppo per la prossima generazione, ovvero Observer: System Redux, che ha visto da parte del team un investimento di 2,2 milioni di euro. In entrambi i casi la cifra non riguarda esclusivamente lo sviluppo ma anche il marketing, ma trattandosi di team piuttosto piccoli si tratta ugualmente di numeri importanti. L'aver investito così tanto nel progetto ha consentito a Bloober Team di affidare parte del lavoro a Platige, un'azienda polacca specializzata in effetti speciali che contribuirà a migliorare ulteriormente il comparto tecnico dell'horror.

Vi ricordiamo che The Medium supporterà 4K e Ray Tracing su Xbox Series X, l'unica console sulla quale farà il proprio debutto.