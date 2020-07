The Medium: Bloober Team conferma 4K e 30fps su Xbox Series X

Tra i giochi più interessanti mostrati durante Xbox Games Showcase, figura senza ombra di dubbio The Medium, nuova opera horror di Bloober Team - lo stesso studio di Observer e Layers of Fear - che si fregerà della caratteristica distintiva del Dual Reality Gameplay.

Delle peculiarità della produzione ne ha parlato ampiamente il nostro Giuseppe Carrabba nell'anteprima di The Medium, in questa sede ci concentriamo invece su questioni tecniche piuttosto rilevanti, che erano già stato oggetto di discussione nelle scorse settimane. Aleggiava una certa confusione in merito al framerate del gioco, e adesso ci hanno pensato gli stessi sviluppatori di Bloober a fare chiarezza: The Medium girerà in 4K e 30 frame al secondo su Xbox Series X.

L'informazione è stata fornita su YouTube, in risposta ad un commento di un fan sotto al nuovo video gameplay di The Medium: "La decisione di optare per i 30fps è dovuta al focus sull'esperienza cinematografica da un lato, e sulla possibilità data ai giocatori di muoversi in due mondi allo stesso tempo, renderizzati e mostrati simultaneamente, dall'altro", hanno dichiarato gli sviluppatori.

Cosa ne pensate? The Medium, ricordiamo, è atteso durante le festività natalizie di quest'anno in esclusiva su Xbox Series X e PC.