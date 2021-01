The Medium: Bloober Team crea un controller Xbox Series X/S a tema

Dopo aver svelato in video alcuni retroscena su The Medium, i ragazzi del Bloober Team contano i giorni che li dividono dal lancio della loro ambiziosa avventura horror realizzando un controller Xbox Series X/S a tema con il setting del titolo.

La nuova iniziativa promozionale degli autori di Layers of Fear e Observer viene svelata da Stallion83, il creatore di contenuti che, per primo, ha raggiunto il milione di punti Gamerscore. Dalle pagine del suo profilo Twitter personale, il fan Xbox ha ringraziato il Bloober Team per avergli inviato un cofanetto dedicato a The Medium comprensivo di un artwork della protagonista Marianne e, appunto, di un controller Xbox Series X/S personalizzato.

Nel momento in cui scriviamo, non è ancora chiaro se il cofanetto in questione sia stato spedito anche ad altri influencer o se, al contrario, si tratta di un regalo fatto espressamente dagli sviluppatori polacchi a Stallion83 per i numerosi post di apprezzamento condivisi in questi mesi sui social dall'appassionato di piattaforme verdecrociate.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che l'uscita di The Medium è prevista per il 28 gennaio su PC e in esclusiva console su Xbox Series X e Series S, con accesso immediato nel catalogo digitale di Xbox Game Pass. Sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro ultimo speciale sull'horror The Medium prima della recensione, con l'analisi dell'esperienza ludica, grafica e narrativa di quest'opera next gen.