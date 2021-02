The Medium: Bloober Team non supporterà il gioco con dei DLC

Se avete già completato l'avventura di Marianne in The Medium, l'esclusiva Xbox Series X|S e PC disponibile da qualche giorno, sappiate che le probabilità di vedere un'espansione o un DLC di qualsiasi tipo sono davvero basse.

Nel corso di una sessione di AMA su Reddit, il produttore del gioco Jacek Zięba ha infatti dichiarato che il team di sviluppo non abbia attualmente alcuna intenzione di lavorare a contenuti aggiuntivi per l'horror psicologico:

"Attualmente non abbiamo piani per lo sviluppo di un DLC. La scena che si può vedere alla fine dei titoli di coda ha l'obiettivo di concludere l'argomento Thomas e non di introdurre una nuova storia aggiuntiva".

Leggermente diverso è il parere del lead designer Wojciech Piejko, che supporta le parole del collega ma si dice più aperto alla possibilità di vedere dei DLC:

"Certo, al momento non abbiamo intenzione di sviluppare delle espansioni, ma la vita mi ha insegnato che non bisogna mai dire mai."

Insomma, dalle dichiarazioni dei due sviluppatori sembra chiaro che il team voglia concentrarsi su altri progetti e che voglia chiudere il capitolo The Medium, ma in base ai risultati del gioco in termini di vendite non è da escludere l'arrivo di contenuti in grado di espanderne la storia.

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass per PC e console per tutti gli abbonati al servizio. Sulle nostre pagine trovate anche la recensione di The Medium a cura di Marco Mottura.