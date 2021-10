Dopo The Medium, Bloober Team torna su Layers of Fear: nuovo gioco in Unreal Engine 5

Bloober Team sta lavorando ad un nuovo gioco del suo franchise di punta, Layers of Fear. Il gioco non ha ancora un titolo ma lo studio polacco ha confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto realizzato con l'Unreal Engine 5 e per l'occasione è stato condiviso un primo teaser trailer.

Il video mostra atmosfere decisamente inquietanti e oscure in perfetto stile Layers of Fear, difficile però capirne di più al momento, il team ha svelato che il gioco è ambientato nello stesso universo di Layers of Fear e Layers of Fear 2, altri dettagli non sono stati rivelati.

Bloober Team sta lavorando anche su altri progetti, al momento lo studio è impegnato anche su altri due giochi AAA non ancora annunciati, uno dei due titoli è attualmente in pre-produzione mentre il secondo è in produzione. Difficile dire di cosa si tratti ma ricordiamo che nei mesi scorsi Bloober Team ha stretto una partnership con Konami, in molti hanno associato il team polacco al ritorno di Silent Hill ma si tratta solamente di una speculazione assolutamente non confermata.

Dopo il buon successo di The Medium dunque Bloober Team torna al suo primo amore, speriamo di saperne di più sul nuovo Layers of Fear nel corso dei prossimi mesi.