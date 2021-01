The Medium: le capacità medianiche della protagonista nel nuovo gameplay trailer

Ad una settimana dal lancio di The Medium la nuova avventura horror targata Blooper Team continua la sua presentazione pubblica, questa volta con un video che racconta le abilità psichiche e il ruolo di medium della protagonista.

Il nuovo filmato infatti pone al centro dell'attenzione Marianne, la protagonista di The Medium, e le sue capacità medianiche, descrivendo le connessioni tra queste abilità sovrannaturali e il gameplay. Marianne sarà in grado di utilizzare i propri talenti per evidenziare gli oggetti fondamentali nell'ambiente che aiuteranno a risolvere i vari enigmi proposti dal gioco. La protagonista potrà poi sintonizzarsi con determinati oggetti per scorgerne gli "Echi", ovvero momenti del passato che contribuiranno nella comprensione degli eventi.

D'altronde l'intero impianto di gioco fa perno sulle abilità di Marienne: grazie a queste sarà possibile vivere una doppia realtà ed esplorare il mondo materiale e quello spirituale. Proprio in quest'ultimo si potranno trovare alcune anime congelate nel tempo capaci di indirizzare la protagonista e di guidarla alla scoperta della storia.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che The Medium uscirà il 28 gennaio in esclusiva console su Xbox Series X|S e su PC e sarà disponibile dal day one su Xbox Game Pass. Sulle pagine di Everyeye trovate la nostra anteprima di The Medium.