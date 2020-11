The Medium, classificazione rifiutata in Australia: Bloober Team al lavoro

Mentre il team di sviluppo prosegue nell'opera di definizione della Dual Reality di The Medium - tecnologia che consente di procedere col render simultaneo di due mondi di gioco - emerge un intoppo sulla strada che conduce alla pubblicazione del titolo.

L'opera horror si è infatti vista rifiutare la classificazione in Australia, circostanza segnalata dalla divisione locale di Kotaku. Come ormai piuttosto noto all'interno della community videoludica, l'ente australiano preposto all'assegnazione del rating opera sulla base di norme estremamente stringenti, che più volte hanno visto gli sviluppatori destreggiarsi tra di esse.



Al momento, non è chiaro quali siano le ragioni precise che hanno spinto l'Australian Classification Board a rifiutare la classificazione alla produzione di Bloober Team. Contattata dalla redazione di Kotaku, la software house ha confermato di starsi occupando della questione, ma non ha offerto dettagli più specifici in merito. Horror di natura psicologia, The Medium è atteso sul mercato videoludico a partire dal prossimo 10 dicembre: c'è dunque ancora diverso tempo a disposizione perché Bloober Team possa risolvere eventuali contrasti con l'ente australiano.



In attesa di aggiornamenti in merito, ricordiamo che di recente il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo suggestivo trailer di The Medium, atteso su PC e Xbox Series X / Xbox Series S.