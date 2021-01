The Medium: come aprire la porta segreta nella Casa Rossa

La porta segreta è uno dei tanti misteri che incontrerete nel nuovo titolo horror di Bloober Team disponibile su PC e Xbox Series X. Per sapere cosa nasconde, dovrete prima sbloccarla grazie a un codice che si trova investigando tra gli oggetti nel seminterrato.

Come trovare la Porta Segreta e il codice

Trovare il codice

La porta di cui parliamo si trovaPer raggiungerla, dovete prima risolvere il puzzle della casa delle bambole e della farfalla al primo piano, usando. Dopo averlo fatto, lo specchio scomparirà e potrete avventurarvi nel seminterrato. Una volta scesi, noterete un'evidentedella stanza principale. Marianne può attraversarla senza troppe difficoltà, ritrovandosi proprio davanti alla famigerata porta, che si può aprire soltanto tramite un codice.

Per trovare il codice dovrete tornare nella stanza principale del seminterrato, passando quindi dalla spaccatura sul muro. Una volta fatto, attraversate la porta che avrete direttamente di fronte, sul lato opposto rispetto al muro con la crepa. All'interno di questa nuova stanza troverete un armadietto verde, con accanto un baule; sopra il baule potrete notare che c'è un oggetto: si tratta di un foglio di carta, una ricevuta.



Raccoglietela, poi usate le tronchesi per aprire l'armadietto verde. Esso contiene una scatola vuota per un orologio da tasca, regalato a Thomas dalla moglie in occasione del loro decimo anniversario. La ricevuta è proprio per l'orologio ed è datata 1976. Questo è il numero che vi serve: infatti, togliendo 10 da 1976, ottenete 1966, che è il codice necessario per aprire la porta segreta. Non vi resta altro da fare se non tornare indietro e inserire il numero nel tastierino per aprire la porta e scoprire cosa nasconde.

