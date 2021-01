The Medium: come risolvere l'enigma dell'Orologio nell'Hotel Niwa

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare in altre occasioni, The Medium è un prodotto che basa la struttura della progressione all’interno della storia principale sulla risoluzione di molti enigmi ambientali, come quello del fermacravatta di Jack.

Prima di proseguire, vi ricordiamo che il contenuto di questa guida potrebbe essere considerato spoiler, vi consigliamo quindi di non procedere con la lettura nel caso in cui non vogliate anticiparvi nulla.

Uno dei tanti enigmi ambientali proposti durante la storia principale di The Medium si svolge all’interno dell’Hotel Niwa, durante la fase di gioco in cui dovrete cercare Thomas e scoprire dov’è andato e cosa gli è successo. Per iniziare a risolvere l’enigma dirigetevi all’interno dell’ufficio del direttore dell’hotel, una stanza in cui spicca un grande orologio che può essere utilizzato raccogliendo la chiave chiusa all’interno della scrivania dell’ufficio. Una volta sbloccato l’orologio sarete in grado di muoverne le lancette a piacimento: per proseguire all’interno dell’enigma, posizionatele in modo da far loro segnare le ore 16:00. In questo modo potrete visualizzare la figura di Thomas nei pressi di un Pozzo Spirituale nelle vicinanze, che potrete utilizzare per ricaricare le abilità di Marianne e continuare con l’enigma.

Dopo aver completato questa parte, e ricaricato le riserve di potere della protagonista, dovrete portare avanti le lancette dell’orologio fino a segnare le ore 17:00 circa: così facendo si aprirà un nuovo portale che condurrà al Mondo degli Spiriti. Entrate nell’altra dimensione ed esplorate l’area circostante utilizzando il vostro Istinto, attivabile utilizzando il tasto LB del controller: dopo poco tempo dovreste essere in grado di individuare un interruttore. Dopo averlo trovato, ritornate nel mondo terreno e dirigetevi nella stessa posizione in cui avevate trovato l’interruttore nel Mondo degli Spiriti: la posizione esatta si trova dietro un quadro nascosto a sua volta da una libreria. Premendo l’interruttore sbloccherete il modo di proseguire e potrete considerare completato l’enigma.

