The Medium: come e dove trovare il fermacravatta di Jack

Il nuovo horror next-gen di Bloober Team, pubblicato in esclusiva per Xbox Series X|S e PC, è finalmente disponibile sul mercato, incluso sin dal day one nel ricco catalogo di Xbox Game Pass.

All’interno del gioco sarete chiamati a dover risolvere un gran numero di enigmi ambientali per poter proseguire, utilizzando le abilità da medium della protagonista Marianne. Il primo di questi enigmi è all’interno del prologo che da’ il via alle vicende del gioco, nel quale sarete chiamati a cercare un particolare oggetto, il fermacravatta di Jack, senza tuttavia aver ancora ricevuto istruzioni sul funzionamento del sistema di investigazione e ricerca. Ecco quindi come e dove trovare questo oggetto e proseguire all’interno della storia principale del gioco.

All’inizio del gioco vi ritroverete quindi all’interno dell’appartamento di Jack, e sarete in grado di esplorare la zona proprio in cerca del fermacravatta, recuperando nel frattempo altri oggetti e documenti che vi aiuteranno a comprendere meglio l’incipit narrativo del gioco. Tuttavia, per quanto possiate esplorare, l’unico modo che avrete per trovare il fermacravatta sarà tramite l’utilizzo dell’Istinto, uno dei “poteri speciali” a disposizione di Marianne, attivabile tramite la pressione prolungata del tasto LB del controller. In questo modo sarete in grado di notare il fermacravatta posizionato sotto l’orologio che si trova di fianco all’espositore delle medaglie di Jack: evidenziandolo durante l’uso dell’Istinto, l’oggetto diventerà poi selezionabile all’interno del mondo reale, permettendovi di raccoglierlo e proseguire all’interno del gioco.

