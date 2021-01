The Medium: tutti i dettagli sull'horror di Bloober Team nella Video Recensione 4K

A poche ore dal debutto di The Medium, l'horror targato Bloober Team in arrivo esclusivamente sulle piattaforme Microsoft, scopriamo insieme tutti i dettagli sul gioco grazie alla Video Recensione a risoluzione 4K.

Dopo avervi proposto la recensione di The Medium a cura del nostro Marco Mottura, il quale ha assegnato alla prima esclusiva Microsoft un 7, ecco che arriva anche un video sul canale YouTube di Everyeye nel quale potete scoprire ogni singolo dettaglio sul gioco. Tra i principali difetti evidenziati dalla nostra recensione troviamo una certa linearità e la mancanza di enigmi in grado di sorprendere il giocatore.

Prima di lasciarvi alla Video Recensione 4K di The Medium, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire da domani, giovedì 28 gennaio 2021, in esclusiva su PC, Xbox Series X e Xbox Series S. Chiunque disponga di un abbonamento attivo al servizio Xbox Game Pass potrà inoltre scaricarlo su PC e console senza costi aggiuntivi e a partire dal day one.

Avete già letto le motivazioni date da Bloober Team sugli elevati requisiti di sistema della versione PC di The Medium? Per chi non lo sapesse, il gioco supporterà su PC sia il Ray Tracing che il DLSS, a patto di essere in possesso di una GPU Nvidia RTX.